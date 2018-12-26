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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

На "Транснефть - Приволга" выполнены плановые работы на линейной части магистральных нефтепроводов

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонты на производственных объектах и линейной части магистральных нефтепроводов (МН) Куйбышев — Тихорецк, Кулешовка — Куйбышев, Кротовка — Куйбышев, Бавлы — Куйбышев.

Работы проводились в зоне ответственности Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ). Специалисты демонтировали магистральный насосный агрегат (МНА) №2 на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-1" для последующей замены и подключили узел регулирования расхода к приемному коллектору резервуара вертикального стального (РВС) №31 на станции смешения нефти площадки "Самара".

На НПС "Красноармейская-1" проведен средний ремонт восьми станционных задвижек, вырезали пять дефектов и байпасную линию с запорной арматурой узла регулирования давления. Работы выполнены при сниженном режиме транспортировки нефти на участке "Самара — Зензеватка" МН Куйбышев — Тихорецк.

Также проведен средний ремонт двух задвижек на камере приема средств очистки и диагностики (КП СОД) на резервной нитке подводного перехода МН Куйбышев — Тихорецк через р. Чепрак. Работы выполнены без снижения режима перекачки нефти по участку "Зензеватка — 1193 км".

В ходе плановой остановки МН Кулешовка — Куйбышев и Бавлы — Куйбышев вырезаны два вантуза и один дефект на линейной части нефтепроводов.

Плановые мероприятия проводились в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта (ТПР и КР) АО "Транснефть - Приволга" с целью обеспечения безотказной и безаварийной работы объектов трубопроводного транспорта.

Транспортировка нефти возобновлена по графику и осуществляется в штатном режиме.

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