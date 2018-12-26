Дмитрий Микель рассказал, почему его проверяет полиция

В СМИ появилась информация о том, что полиция проводит проверку в отношении депутата городской думы Тольятти, экс-председателя думы Дмитрия Микеля. На момент публикации материала подтвердить эту информацию в ГУ МВД России по Самарской области не удалось, однако ее Волга Ньюс подтвердил сам Дмитрий Микель.

"Были публикации несколько месяцев назад, и сейчас по ним проводится проверка. Очень хорошо, что правоохранительные органы разберутся в ситуации. После этого уже будет понятно, как действовать в отношении тех, кто распространял слухи обо мне - в попытке дискредитации", - заявил Дмитрий Микель.

Напомним, Дмитрий Микель был председателем тольяттинской думы в 2013-2018 гг., в новом - седьмом - созыве роль спикера получил его коллега по депутатскому корпусу и партии "Единая Россия" Николай Остудин. Дмитрий Микель при этом является руководителем фракции "Единой России" в думе.

В ноябре 2018 г. в некоторых СМИ и блогах появилась информация о том, что Дмитрий Микель, возглавляя думу, якобы принимал на работу родственников и друзей. Именно эти утверждения, по его словам, в настоящее время и проверяют сотрудники полиции.

"Не хочется комментировать домыслы, поскольку они не соответствую действительности. У нас работала четко отлаженная система кадровой и юридической службы, которая контролировала все процессы", - подчеркнул Дмитрий Микель.

Также он заметил, что распространялись и домыслы относительно неких нарушений при ведении хозяйственной деятельности думы. "Было даже неловко за людей, которые это распространяли. Люди, когда писали эту клевету, даже не удосужились посмотреть федеральное законодательство. То, о чем они писали, просто ни юридически, ни технически невозможно", - рассказал Дмитрий Микель.

В завершение он сообщил, что ему известно о действиях правоохранительных органов, которые запрашивают документы в думе. Но сам он с сотрудниками полиции еще не общался на этот счет - не опрашивался.

"Очень жаль, что наши оппоненты опускаются до такого низкого уровня. Это, честно говоря, даже неприятно. Правоохранительные органы, я уверен, во всем разберутся", - подытожил Дмитрий Микель.



