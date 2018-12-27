Гандбольная "Лада" обыграла "Звезду" - 36:34

В своем 14-м матче предварительного этапа чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" обыграла звенигородскую "Звезду" — 36:34 (19:19), сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Игра заставила мысленно вновь окунуться в те времена, когда именно эти две команды пуще других претендовали на чемпионский титул в суперлиге. Во всяком случае по накалу борьбы она ничем не уступала тем баталиям, которые бушевали на площадке между ними лет восемь-десять назад. "Звезда" уже почти четыре года стабильно терпит поражения от "Лады". Это приключилось с нею в 13-й раз подряд. Но теперь, в канун 2019 года, она была близка к тому, чтобы прервать печальный для себя сериал в противостоянии с тольяттинками на их площадке, наверное, как никогда.

И это несмотря на то, что после 12-ти минут игры инициативой вроде как полностью завладели действующие вице-чемпионки, у которых Дарья Дмитриева капитанским образом вела команду за собой. Ее четыре гола и целая коллекция результативных передач позволили хозяйкам поля ощутимо оторваться в счете (9:5). А следующая пятиминутка, в течение которой лидеру волжанок самым эффективным образом содействовала залечившая травмированный локоть Елена Михайличенко, и вовсе обещала подмосковным гандболисткам несладкую жизнь (14:9).

Но с преждевременной капитуляцией звенигородки явно не спешили. В них откуда ни возьмись вселились дополнительные силы, и еще за пять минут до перерыва интрига полностью была возвращена (16:16). Игра по принципу "мяч в мяч" будоражила трибуны вплоть до финального отрезка матча. Оборона вместе с вратарями не справлялись с натиском ведущих бомбардиров противоборствующих сторон. У гостей, к примеру, вдохновение обрушилось на экс-тольяттинку Ирину Никитину, как это уже случалось с нею в Автограде в играх против "Лады" за "Звезду". Но решающее слово, к восторгу местных фанатов, оказалось все же не за ней, а за Екатериной Гайдук.

Визитеры много возмущались в ходе матча по поводу неравнозначных, на их взгляд, судейских решений. Однако именно они последними оказались в этом поединке в численном большинстве. При все еще равном счете (34:34) за 2.22 до финальной сирены, едва составы уравнялись, Катя мастерски вонзила мяч в сетку ворот соперниц после приема конечной передачи на поднятых руках арбитров. И она же через минуту реализовала пенальти, заработанный Алёной Амельченко, установив окончательный результат. У Никитиной тоже была возможность за 40 секунд до сирены отличиться на семиметровой отметке. Но ее рука дрогнула, и стало понятно, что предновогодний подарок в виде победы получит "Лада", а не "Звезда".