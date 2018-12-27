В Самарской области продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ

За неделю с 17 по 23 декабря в Самарской области зарегистрировано 11 064 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре - 5659 случаев. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

В целом на 25 декабря заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне. Однако отмечается сезонный прирост заболеваемости.

За прошедшую неделю обследовали 145 человек с клиническими проявлениями ОРВИ. По результатам лабораторного мониторинга выделялись вирусы гриппа А (Н1N1-2009), парагриппа, рино- и аденовирусы.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает, что для профилактики гриппа и ОРВИ в период эпидемического подъема заболеваемости нужно по возможности сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют.

Родителям нельзя отправлять заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия. Необходимо регулярно тщательно мыть руки с мылом, промывать полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта. Следует регулярно проветривать помещение, в котором находитесь, проводить влажную уборку. Полезно употребление продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и другие), блюд с добавлением чеснока и лука. Положительный эффект дадут препараты и средства, повышающие иммунитет, но применять их следует только после консультации с врачом.

В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе показан прием противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом, с учетом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата). Здоровый образ жизни, соблюдение режима труда и отдыха, сбалансированное питание и регулярные занятия физкультурой помогут избежать заболевания.