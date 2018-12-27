Представитель УФСИН заявил о служебной проверке в связи с задержанием сотрудника

УФСИН Самарской области начало служебную проверку из-за задержания сотрудника, предположительно, при получении взятки.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области задержан сотрудник одного из филиалов уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Самарской области при получении взятки в крупном размере, - рассказал пресс-секретарь ГУФСИН по Самарской области Алексей Халитов. - Денежные средства предназначались за смягчение приговора подозреваемому в совершении преступления в суде. По данному факту проводится проверка".

Как уточнил Алексей Халитов, сейчас служба собственной безопасности ГУФСИН активно помогает силовикам разобраться в ситуации.

Напомним, старший инспектор по фамилии Белевитин был задержан при получении 1,5 млн руб. с поличным. Задержанный сотрудник является сыном заместителя начальника УФСИН по Самарской области полковника Олега Белевитина.