ЦСК ВВС обыграл ХК "Химик" - 3:1

В заключительной игре в чемпионате ВХЛ – Кубке Шелкового пути календарного 2018 г. ЦСК ВВС в Воскресенске сумел обыграть местный "Химик" со счетом 3:1.

Основные события в первом периоде развернулись с шестой по девятую минуту.

5:31. За атаку игрока не владеющего шайбой судьи наказывают двухминутным скамеечным штрафом нападающего "Химика" Талалуева.

6:02. Слаженные действия второго звена при игре в большинстве. Степаненко получил с правого края от Мниховича передачу, прострелил на "пятак", где Булатов, как заправский нападающий, подставил клюшку и шайба влетела в ворота. 31 секунда при розыгрыше лишнего понадобилось для взятия ворот.

7:31. Второе удаление у "Химика". За опасную игру высоко поднятой клюшкой был наказан Дьяченко.

8:24. И вновь в большинстве отменно сыграло звено Кутявина, которое выдало эффектную трехходовку. Кутявин отдал пас Мниховичу, тот перевел шайбу с правого края на левый и Степаненко в одно касание четко бросил в пустой ближний угол. 2:0 — повели гости. Такой получился нежданчик от Самары в начале игры.

Игра у ЦСК ВВС отличалась в первом периоде (ровно как и во втором) большим количеством бросков в створ ворот соперника. Почти каждую минуту — один бросок. В то время как "Химик" по этому показателя выглядел откровенно слабо: бросков совершил в три раза меньше.

На 5-й минуте второго периода хозяева поля сумели одну шайбу отквитать стараниями Смирнова и Котляревского, последний протолкнул шайбу в ворота Скатова.

"Летчики", понимая, сколь высока цена победы в этом матче, стремились упрочить свое голевое преимущество. И это им удалось сделать. Третий гол в ворота "Химика" состоялся на 8-й минуте второго периода. Выкатился на ворота Угольников, последовал его бросок. От Хоменко шайбу отскочила и Степаненко направил ее в пустой угол ворот. Счет на табло стал 3:1 в пользу гостей.

Третий период прошел в относительно равной борьбе. В конце игры подмосковные хоккеисты активизировались, и волжанам приходилось заботиться об обороне своих ворот. И они удержали счет 3:1 в свою пользу до финальной сирены. Трудная и заслуженная победа ЦСК ВВС.

Выше всяческих похвал сыграл Степаненко. На его счету две заброшенные шайбы и одна результативная передача. Кстати, если заглянуть в индивидуальные показатели Александра, то у него в этом сезоне уже 8 точных бросков, а всего за три сезона выступлений за самарский клуб (с 2016 г.) в его копилке уже 29 голов.

Но надо отметить и всю команду. Свой вклад в победу внес каждый игрок ЦСК ВВС. Конечно, тренерский штаб заслуживает добрых слов.

На новогодние каникулы самарская команда уходит, имея в активе после 39 игр 16 побед и 37 очков (баланс шайб 99 — 116). ЦСК ВВС расположился пока на 21-м месте в турнирной таблице ВХЛ — Кубка Шелкового пути.

ЦСК ВВС предстоит провести очередную домашнюю серию матчей. Самарская команда в ледовом дворце "Кристалл" будет принимать 5 января "Нефтяник" (Альметьевск), 7 января — "Торос" (Нефтекамск), 9 января — "Молот-Прикамье" (Пермь) и 11 декабря — "Ижсталь" (Ижевск).