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Хоккей Спорт

Защитник Иван Глазков покинул ХК "Лада"

ТОЛЬЯТТИ. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ХК "Лада" и защитник "Лады" Иван Глазков расторгли контракт по соглашению сторон.

Глазков пришел в команду по ходу нынешнего сезона и в 27 матчах набрал 3(0+3) очка и 14 минут штрафа при показателе полезности +8.

"Иван Глазков получил предложение продолжить карьеру в клубе КХЛ. При подписании контракта с "Ладой" в сентябре мы договорились с его агентом, что в случае интереса со стороны клубов КХЛ, мы не будем чинить ему препятствий и отпустим. Наш клуб свое слово держит. Желаем Ивану успешного выступления в новой команде", -  говорит спортивный директор "Лады" Владимир Кречин.

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