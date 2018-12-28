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Самарская область второй год подряд сохраняет экономический рост

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В экономике Самарской области в 2018 г. произошли важные позитивные изменения: устойчивый рост обрабатывающего сектора промышленности, внешнеторгового оборота, жилищного строительства, потребительского спроса, реальной заработной платы, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

В результате в регионе второй год подряд сохраняется экономический рост.

Драйвером роста в промышленности являются обрабатывающие производства. Рост в этих отраслях - 2,8% за 11 месяцев.

В Самарской области активно запускаются новые производства. В 2018 г. введено в строй 13 новых производств. В целом за год будет создано порядка 12 тыс. новых рабочих мест.

В регионе успешно реализуется программа повышения производительности труда. Пока в ней участвуют 20 предприятий региона, они за короткое время смогли повысить производительности труда. Прирост выработки доходит до 48%.

В регионе снижен объем просроченной задолженности по зарплате: если на 1 января 2018 г. он составлял 40,7 млн руб., то на 1 декабря 2018 г. - 15,2 млн рублей.

Как отмечается в сообщении, безработица находится на минимуме за последние годы. По данным за осень 2018 г., уровень безработицы - 3,3%, по итогам 2017 г. она составляла 4,2%.

В целом по региону отмечен рост реальной начисленной заработной платы - 7,6% за 10 месяцев.
Отмечен также рост оборота розничной торговли (на 3,1% за 11 месяцев 2018 года), рост оборота общественного питания (на 6,6% за 11 месяцев), тогда как в 2017 г. оба этих показателя снижались.

В Самарской области активно развивается жилищное строительство. Рост объема ввода жилья в регионе - 4,8% за 11 месяцев года. По итогам 2017 года было снижение на 4,6%.

Уверенно растет объем торговли Самарской области с зарубежными странами. Рост внешнеторгового оборота региона - в целом 11,5% за 10 месяцев 2018 года. При этом экспорт вырос больше - на 12,2%.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов:

- Мы видим рост реальной заработной платы в регионе - 107,6% по итогам января-октября 2018 года, ожидаем по итогам года 108,5%. Это один из лучших показателей в Приволжском федеральном округе. Это хороший результат, это показатель роста уровня жизни населения, как следствие - рост покупательской способности, и как следствие - дополнительные возможности для сектора малого и среднего предпринимательства с точки зрения оказания услуг и продаж.
Наша задача - в течение трехлетнего прогнозного периода выйти на показатели среднероссийского уровня по росту объема инвестиций, по росту ВРП, обеспечить положительную динамику промышленного производства.

Гид потребителя

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