В Самаре с рельсов сошел вагон пассажирского поезда

В среду, 26 декабря, в 21:08, на третьем пути парка пассажирской технической станции Самара при маневровых работах на стрелках всеми колесными парами сошла с рельсов первая тележка головного вагона пассажирского поезда № 207 Самара — Москва. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Предварительной причиной случившегося называют нарушения при маневровой работе при эксплуатации стрелочного пути. Никто не пострадал, но произошедшее повлекло задержку отправления поезда на 55 минут. В связи со случившимся Куйбышевская транспортная прокуратура организовала проверку.