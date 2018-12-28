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В Самаре с рельсов сошел вагон пассажирского поезда

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 26 декабря, в 21:08, на третьем пути парка пассажирской технической станции Самара при маневровых работах на стрелках всеми колесными парами сошла с рельсов первая тележка головного вагона пассажирского поезда № 207 Самара — Москва. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Предварительной причиной случившегося называют нарушения при маневровой работе при эксплуатации стрелочного пути.

Никто не пострадал, но произошедшее повлекло задержку отправления поезда на 55 минут.

В связи со случившимся Куйбышевская транспортная прокуратура организовала проверку.

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