Дмитрий Азаров: Чиновники должны иметь выдержку, чтобы подбирать правильные слова

В пятницу, 28 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал заявление министра социально-демографической и семейной политики региона Марины Антимоновой, допущенное в интернет-переписке.

"Я обязательно уделю внимание этой ситуации, разберусь в ней. Если потребуются дополнительные меры, это будет сделано. Важен контекст диалога. К сожалению, часто бывает, что одна фраза выглядит неловко, когда она звучит сама по себе, а не в контексте какого-либо обсуждения. То, что можно в разговоре поправить, если оговорился, пояснить свою мысль, зачастую в Интернете делать гораздо сложнее или невозможно", - подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров отметил также, что по его поручению все чиновники регионального правительства находятся на прямой связи с людьми, в том числе в сети Интернет: "Мы, по большому счету, находимся только в начале пути такого открытого общения чиновников с гражданами. Всему обществу нужно учиться культуре общения, в том числе и чиновнику как представителю этого общества. Все это - издержки переходного периода информационного бума, развития информационных технологий, который мы переживаем, переживает общество, весь мир".

При этом губернатор особо подчеркнул, что чиновники должны иметь выдержку, такт, психологическую устойчивость, чтобы в самых сложных эмоциональных дискуссиях подбирать правильные слова.

"Каждое слово, произнесенное представителем власти, конечно же, привлекает очень большое внимание общественности, может ранить людей, обидеть. Этого допускать нельзя", - резюмировал Дмитрий Азаров.

Напомним, сегодня министр социально-демографической и социальной политики Самарской области Марина Антимонова выступила в дискуссии, посвященной господдержке молодых семей. Она заявила, что молодые матери должны надеяться прежде всего на себя, а не на государство.

Дискуссия началась с обсуждения статьи на одном из местных порталов. В нем жительница Самары задала вопрос: "Куда рожать-то? На пособие 50 рублей". Завязалась дискуссия, и в комментариях к сообщению портала в Twitter министр высказала свое мнение.

"Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т.д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!" - говорится в комментарии министра к записи в Twitter.

Позднее в своем твиттере Марина Антимонова принесла извинения: "При обсуждении мер поддержки и разъяснении, что делается для решения проблем, в дискуссии я допустила некорректное выражение, которое, к сожалению, было выхвачено из общего контекста и растиражировано. Я приношу извинения тем, кого эта фраза обидела. Предложения приняли в работу".