В отношении задержанных инспектора УФСИН и адвоката возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество") в отношении задержанных 25 декабря инспектора УФСИН и адвоката. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, они получили от обвиняемого в коммерческом подкупе 1,5 млн руб. за обещание повлиять на суд, чтобы взяткодатель получил наказание, не связанное с лишением свободы.

В ближайшее время будет решен вопрос о задержании подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.