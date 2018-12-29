В арсенале регоператора по обращению с ТКО появились "дежурные" мусоровозы

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами "Экостройресурс" приобрел шесть современных мусоровозов для подстраховки подрядчиков в новогодние праздники, а также в помощь перевозчикам в период перехода на новую систему транспортировки мусора.

Как сообщил председатель правления регоператора Михаил Захаров, эти машины будут дежурить в новогодние праздники и помогать вывозить мусор не справляющимся подрядчикам. Впоследствии они также станут приходить на помощь перевозчикам в случае необходимости.

"В праздники мусор будет вывозиться по специальному графику, так что жители губернии могут не опасаться стихийных свалок, - заверил Михаил Захаров. - Новые машины, вместительные и малошумные, предназначенные для сбора разных видов отходов, будут на подхвате. Уже сейчас мы вывозим мусор в Самаре на территориях, где подрядчики перестали работать. Эта первая партия машин, приобретенных регоператором. В течение 2019 года мы планируем купить еще 60 таких мусоровозов".

По его словам, всего в губернии в следующем году вывозить мусор будут более 300 машин. К настоящему моменту регоператор заключил договор на вывоз и сортировку отходов с девятью подрядчиками (тремя в Самаре, двумя в Тольятти, одним в Сызрани, тремя в области). Например, Куйбышевский район и половину Промышленного района будет обслуживать "СпецАвтоТранс" в составе "ЭкоВоза"; Промышленный район - ПЖРП1 Промышленного района; Красноглинский и Кировский районы - ООО "ЖКХ"; Жигулевск и Комсомольский район Тольятти - компания "Шмель". На территории Самары будут также работать МУП "Жиллидер" и другие муниципальные компании.

Работу регионального оператора курирует министерство энергетики и ЖКХ Самарской области. Благодаря строгому госконтролю со стороны ведомства срыв графиков вывоза мусора недопустим. Заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Антон Алимов отметил, что компания "Экостройресурс" готова к плановой и системной работе.

"Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами - это сложнейшая задача, решение которой в одночасье невозможно, - сказал Антон Алимов. - В новую систему обращения с ТКО вовлечены сотни организаций Самарской области. Работа регионального оператора строится на исполнении территориальной схемы губернии, утвержденной министерством. С пополнением автопарка регоператор готов к адресной и точечной работе на проблемных участках".

Замминистра подчеркнул, что среди очевидных преимуществ новой системы обращения с отходами можно отметить регламентированные отношения между участниками рынка, вывоз мусора на лицензированные полигоны по новым правилам уборки ТКО и территориальной схемой Самарской области. Контроль работы мусоровозов будет осуществляться в онлайн-режиме с помощью навигационной спутниковой системы "Глонасс". Полигоны оснащены весовым и сортировочным оборудованием. Передача данных в единую систему учета отходов будет автоматической. Также важно, что работа по обращению с ТКО станет прозрачной для инвесторов, ведь отрасль требует миллиардных вложений для строительства современных объектов по переработке и утилизации отходов.

Напомним, с 1 января 2019 года услуга по вывозу мусора станет коммунальной. Льготники будут получать компенсацию при оплате этой услуги, в том числе ветераны труда, реабилитированные и репрессированные граждане, труженики тыла, отдельные категории граждан, проживающие и работающие в сельских районах, многодетные семьи, специалисты ветеринарной службы.

По инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова соответствующие изменения внесены в отдельные законодательные акты региона и вступают в силу 1 января 2019 года. Для предоставления компенсации платы за вывоз ТКО не потребуется обращение граждан в органы социальной защиты. Это будет сделано автоматически на основе базы получателей льгот.

По вопросам работы регоператора можно обращаться по телефону 8 (846) 303-06-48.