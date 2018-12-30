Волейбольная "Нова" проиграла "Факелу" - 2:3

В субботу, 29 декабря, волейбольная "Нова" на своем паркете уступала клубу "Факел" из Нового Уренгоя.

"Нова" удачно начала первую партию. Играя не броско, но эффективно волжане повели — 8:4. Главной ударной силой хозяев стал Воронков, реализовавший две попытки и заработавший эйс. Острой реакции "Факела" на отрыв соперника не последовало и наставнику гостей при счете — 6:11 пришлось брать тайм-аут. Перерыв пошел на пользу новоуренгойцам. На подаче Яковлева им удалось заработать три брейковых очка.

К середине партии счет и вовсе сравнялся — 14:14. После чего о себе напомнил Воронков. Две удачные атаки последнего и эйс позволили волжанам вновь стать хозяевами положения — 18:15. А две результативные атаки Бусела заставили "Факел" уйти на второй тайм-аут — 16:21. Надежная игра Воронкова в концовке сета разрушила все надежды гостей зацепиться за партию — 20:25.

В начале второй партии "Факел" не позволил хозяевам площадки продолжить доминировать и навязал борьбу. "Нова" наткнулась на мощный блок соперника. Новоуренгойцы заиграли "первым номером", но часто ошибались на подачах — 10:10. Только к середине сета гости смогли создать себе небольшой задел — 16:14. Удачные действия Клюки помогли сибирякам приумножить преимущество — 19:14. Горбатков отреагировал двойной заменой. На площадке появился Свентицкис и Подребинкин. Впрочем, новый связующий предпочел действовать через Воронкова. В купе с блестящей защитой, в одном из розыгрышей волжане организовали три блока подряд и в итоге добыли очко, "Нова" сократила отставание — 17:19. Однако надежная игра Клюки и Удриса в концовке сета позволила "Факелу" сравнять счет по партиям — 25:21.

Третий сет сложился не менее драматично. Команды долгое время держали друг друга на близком расстоянии. В какой-то момент эйсы Воронкова позволили "Нова" выйти вперед — 13:11, но гости быстро исправили положение — 15:15. И только при счете — 18:18 "Факел" склонил фортуну в свою сторону. Три подряд заработанных очка стали решающим фактором в этом сете — 21:18. Не помогли волжанам спасти положение на площадке и два взятых друг за другом тайм-аута. Сибиряки были непреклонны — 25:20.

Четвертый сет стал точной копией предыдущей партии, кроме концовки. Соперники долгое время шли рядом, борясь за каждое очко и не позволяя оппоненту уйти в отрыв. К середине игрового отрезка на табло горел счет — 16:16. После чего три результативные атаки Клюки мгновенно повысили шансы "Факела" на общий успех — 19:16. При счете 20:23 на подачу у "Новы" отправился Воронков. Его мощнейшие удары заставили дрогнуть лидеров новоуренгойцев. Два эйса и три брейка позволили волжанам отпраздновать успех в четвертой партии — 25:23.

В укороченном сете при счете 8:8 волжане не справилась с подачей Удриса. Краткое описание тай-брейка за которым стоит отчаянная попытка обновленной "Новы" порадовать своих болельщиков перед предстоящими новогодними праздниками. Самарцы приложили максимум усилий, но переиграть "Факел" так не смогли — 11:15. Самым результативным игроком матча стал Федор Воронков, на его счету 30 очков.