В Самарской области за сутки сгорело два автомобиля

В субботу, 29 декабря, в 00:41 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в Тольятти на Московском проспекте у дома №46. На месте ЧП горел автомобиль Skoda, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе семи человек личного состава и двух единиц техники. Пожар ликвидирован за восемь минут.

Второй случай загорания автомобиля зарегистрирован в воскресенье, 30 декабря, в 7:15 в Сызрани. На ул. Нефтебазной горело транспортное средство, марка не уточняется.

В ликвидации пожара участвовали трое спасателей и один спецавтомобиль. Возгорание было ликвидировано в 7:43.

Причины пожаров и ущерб от них устанавливается.