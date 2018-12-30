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Пожары Происшествия

В Самарской области за сутки сгорело два автомобиля

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 декабря, в 00:41 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в Тольятти на Московском проспекте у дома №46. На месте ЧП горел автомобиль Skoda, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе семи человек личного состава и двух единиц техники. Пожар ликвидирован за восемь минут. 

Второй случай загорания автомобиля зарегистрирован в воскресенье, 30 декабря, в 7:15 в Сызрани. На ул. Нефтебазной горело транспортное средство, марка не уточняется. 

В ликвидации пожара участвовали трое спасателей и один спецавтомобиль. Возгорание было ликвидировано в 7:43. 

 

Причины пожаров и ущерб от них устанавливается.

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