Геннадий Голубин рассказал о трансферных планах "Крыльев Советов"

Начальник селекционного отдела "Крыльев Советов" Геннадий Голубин подвел итоги первой части РПЛ и рассказал о трансферных планах, ответив на вопросы болельщиков самарской команды, присланные на почту пресс-службы, а также собранные в официальной группе клуба в соцсетях.

— Зимой клуб будет покупать игроков или ориентироваться на свободных агентов?

— Мы действуем в рамках определенного трансферного бюджета, превышать который мы не можем. "Крыльям" требуется усилить несколько позиций, но мы исходим из имеющихся возможностей. Поэтому усиливаться будем путем арендных соглашений. Также отмечу, что зимой пригласить высококлассного игрока сложнее, чем летом в силу специфики контрактных соглашений.

— Можно ли пригласить в "Крылья" Эрика Бикфалви из "Урала"?

— Не стану лукавить — нам очень нравится этот игрок и он бы подошел игровой модели "Крыльев". Но Бикфалви — действующий игрок "Урала" и у него достаточно высокая опция выкупа в контракте. Хотя, конечно, игрок такого уровня не помешал бы не только нам, но и многим командам РПЛ.

— Поможет ли "Крыльям" то, что белорусы в скором времени не будут легионерами? Может быть, пригласить еще игроков из Белоруссии?

— Безусловно, ведь это позволит Сергею Корниленко уйти от статуса легионера. В Белоруссии много хороших игроков, мы постоянно следим за футбольным рынком. К некоторым игрокам из этой страны у нас был в том числе и предметный интерес.

— Планируется продлить контракт с Сергеем Корниленко?

— Конечно. Сергей — наша забивная сила, лидер команды. Мы обязательно продлим с ним соглашение. Недавно Сергей Корниленко получил тренерскую лицензию и было бы абсолютно справедливо и правильно, если бы он остался в "Крыльях" после игровой карьеры, получив работу уже в другом качестве. Его опыт может пригодиться.

— Проясните ситуацию по Евгению Конюхову. Можно ли оставить его в "Крыльях"? Есть ли по нему предложения?

— На данный момент он действующий игрок "Крыльев". В осенней части чемпионата Конюхов стал получать меньше игровой практики. Евгений хочет играть больше, поэтому сообщил, что хочет уйти. Но пока говорить о каких-то решениях рано.

— Какие игроки могли перейти в "Крылья" во время вашей работы, но не получилось?

— Ильзат Ахметов и Зелимхан Бакаев. Оба эти игрока могли оказаться в "Крыльях" этим летом.

— На какую позицию приходит Роман Шишкин? Он точно усилит команду?

— Роман Шишкин — игрок достаточно универсальный, готовый закрыть сразу несколько позиций на поле. Он играл как флангового защитника, так и центрального. Также выходил в опорной зоне. Если мы приглашаем его, значит очень на него рассчитываем.

— Рассматриваете ли вы рынок Южной Америки, Китая и других стран?

— Конечно. Мы смотрим рынки Европы, Америки, Азии. Собираем отчеты, копим информацию. Это наработки пока "в стол", на перспективу. Поскольку в данный момент мы будем приглашать в большей мере игроков с российским паспортом. Но все рынки мы знаем достаточно хорошо.

— Есть ли вариант вернуть Ибрагима Цаллагова?

— Ибрагим — действующий игрок "Рубина", на него там рассчитывают. Мы представляем его игровые способности и качества, знаем, что в Самаре болельщики очень тепло к нему относятся. Но рассуждать нет смысла, ведь у него контракт с другим клубом.

— Не планируется пригласить вратаря Дюпина из Анжи?

— Нет, таких планов нет.

— Нет ли вероятности возвращения в "Крылья" форвардов Адиса Яховича и Кристиана Паскуато?

— Понимаю, что некоторые самарские болельщики ностальгируют по отдельным игрокам из далекого или не очень далекого прошлого, но надо двигаться вперед. Тем более курс клуба сейчас — приглашать футболистов с российским паспортом.

— С чем связано что клуб ведет зимнюю селекционную работу с акцентом на русских игроков?

— Мы исходим из имеющегося количества легионеров в клубе и стабильно появляющихся в составе. Сейчас состав легионеров в "Крыльях" достаточно стабилен.

— Почему не делается ставка на самарских воспитанников? Почему Голенков не подпускается к основе, а Ваня Вучичевич подписывается на его потенциальное место?

— Не соглашусь. На зимние сборы с основной командой "Крыльев" поедут молодые игроки — Богдан Овсянников, Егор Голенков, Геннадий Киселев. Их очень хочет посмотреть в деле Миодраг Божович, который доказал, что умеет работать с молодежью. У ребят будет шанс проявить себя. Но отмечу, что все игроки должны сами выигрывать конкуренцию за место в составе. Нужно делать акцент на игровых качествах и готовности футболиста, а не вводить игрока в состав искусственно.

— Вы работали в Академии Коноплева, работа которой и тогда, и сейчас, направлена на то, чтобы поставлять молодых игроков в "Крылья Советов". С тех пор многое изменилось. Что нужно сделать, чтобы вернуть былые успехи нашей Академии?

— Самое важное — общая стратегия работы, система подготовки, тренерские кадры, а также селекция. В Академии работали голландские тренеры, которые адаптировали под нашу страну свою программу, и она дала плоды — игроки Академии дошли до сборной России. Эта наработанная программа никуда не делась, она есть. Нужно ее применять как в Академии, так и в КС-ЦПФ. Ну и, конечно, селекция. Раньше в Академию ребят свозили со всей страны. Селекция не должна быть только внутренней. Тогда будет более качественный отбор.

— Оправдал ли себя трансфер Молло? Складывается ощущение, что это уже не тот француз, что был раньше.

— Скажу кратко — все мы ждали от него большего.

— Правда ли, что Соболев уходит из "Крыльев"?

— Нет. Главный тренер рассчитывает на Соболева, но ему еще нужно много работать над собой, чтобы показывать свой лучший футбол и стабильно попадать в состав.

— Перейдет ли в "Крылья" Зиньковский?

— Такая вероятность есть, но говорить пока преждевременно. Отмечу, что это качественный игрок.

— Какие игроки покинут "Крылья Советов" зимой, чтобы освободить заявку для новичков?

— В силу контрактных обязательств и определенных обстоятельств мы пока не можем официально озвучивать фамилии. Но изменения, безусловно, будут. Ведь чтобы включить нового игрока в заявку, место в ней нужно освободить — заявка ограничена.

— Ведется ли работа по приглашению "забивного" форварда?

— Такой задачи нет, потому что у "Крыльев" есть выбор в линии атаки. Мы уверены, что Сергей Корниленко и Максим Канунников еще проявят себя во второй половине РПЛ.

— Почему был подписан Сергей Рыжиков? Ему 38 лет, многие считают, что он приехал доигрывать.

— Рыжиков — хорошее усиление по ряду факторов. Сергей — опытный вратарь с именем, один из лидеров. К тому же свободный агент. В мире есть примеры и более возрастных вратарей, выступающих на высоком уровне. Сразу в голову приходит Буффон. Заключительная игра с "Ростовом" показала, что Сергей Рыжиков готов приносить большую пользу "Крыльям" и посрамить скептиков, которые в него не верят.

— Летом в клуб пригласили много новых игроков. Сейчас идут слухи, что снова придет много новых футболистов зимой. Почему такое происходит?

— Потому что новая команда "Крыльев" только строится. В весенней части мы должны выглядеть значительно сильнее, чем осенью, чтобы стабильно набирать очки, быть конкурентоспособными.

— Жано, Шишкин и Тимофеев укрепят клуб, помогут "Крыльям"?

— Клуб на это рассчитывает, приглашая тех или иных игроков. Конечно, всегда есть риск, что кто-то может не заиграть. Но мы берем игроков под конкретные задачи на поле, которые ставит тренер.

— Какие позиции просил усилить зимой Миодраг Божович?

— Как раз те, куда мы рассматриваем новичков: опорная зона, фланг защиты, под нападающими.

— Почему главным тренером "Крыльев" был приглашен именно Миодраг Божович?

— Потому что он умеет исправлять ситуацию в турнирной таблице, выдавать результат в достаточно сжатые сроки. К тому же он хорошо ставит игру, качественную, агрессивную и атакующую. Резюмируя: умеет добиваться быстрых результатов, ставит игру, которая нравится болельщикам.

— Поступают ли в "Крылья" предложения по игрокам? Клуб может кого-то продать?

— Поступают, разговоры постоянно ходят. Но в это зимнее трансферное окно продавать кого-то из лидеров мы не будем. В том числе потому что стоит задача сохранит прописку в РПЛ и закрепиться в лиге.

— Кто из футболистов "Крыльев" наиболее прогрессировал в 2018 г. и вырос в цене?

— Защитник Агустин Рохель. Даже на сайте transfermarkt можно проследить, что цена на него поднялась. Рохель хорошо вписался в команду, прошел определенную адаптацию. Хотя ему было довольно тяжело. Футболисту из Уругвая сложно привыкнуть к тому, что в России играют в футбол до -15 градусов. В Оренбурге он долго не хотел выходить из раздевалки.

— Все новички планируются уже на первом сборе?

— Да.

— Следите за Ильей Визновичем и Виталием Шильниковым, которые находятся в аренде?

— Конечно. Мы следим за нашими молодыми игроками. Их аренда рассчитана до лета, после чего будем принимать решение по ним.