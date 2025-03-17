Заур Тедеев: "Мы не заслужили этого поражения"

После матча с ЦСКА (1:2) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев оценил игру своей команды, а также назвал причину поражения.

"Обидное поражение. Думаю, мы сегодня мы были хороши и не заслужили этого поражения. Мы первыми создавали голевые моменты, первыми должны были выходить вперед. Находясь в более выгодной ситуации, наш защитник, к сожалению, не смог распечатать ворота. Думаю, это 100% момент в первом тайме, и если бы мы забили, нам было бы намного легче с остальным. С ЦСКА мы справлялись.

Я не видел каких-то особых сложностей. После 15-20 минуты у меня была уверенность отчасти, что игра, которую мы ставили на тренировках, продвигалась так, как мы планировали. Не замечал серьезных проблем в обороне или атаке. К сожалению, это футбол — нельзя такие подарки дарить, ЦСКА — это слишком сильная команда для того, чтобы начинать игру после легких ситуации, ошибок.

Благодарен своим футболистам за самоотдачу, за веру в результат, за то, что продолжали атаковать, неплохо контролировали мяч. Могли сегодня сыграть лучше, удачливее? Могли. Сегодня точность в принятии решений предопределила ход игры", — ответил тренер тольяттинцев.