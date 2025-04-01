"Акрон" проиграл "Ростову" — 2:3

В понедельник, 31 марта, в Самаре в 22 туре чемпионата России "Акрон" уступил "Ростову" — 2:3.
Гости забили уже на 27 минуте — после разрезающей передачи Николай Комличенко сильным ударом вколотил мяч в сетку ворот Васютина, но судья после просмотра ВАР отменил год из-за офсайда.
Через 5 минут уже красно-черные реализуют свой момент. Подача с углового, вынос от игрока "Ростова", передача на левый фланг, навес Данилина и Марат Бокоев открыл счет — 1:0.
На 38 минуте в ворота "Акрона" был поставлен пенальти, но удар Осипенко в правый угол потащил Васютин.
В конце тайма Вахания навесил в штрафную, и Осипенко делает счет 1:1.
Во втором тайме подопечные Джонатана Альбы вышли вперед. После комбинации мяч оказывается у Мохебби, и иранский полузащитник забивает — 1:2.
Под конец второго тайма после подачи Щетинина отличился вышедший на замену Умар Сако — 1:3.
Подопечные Заура Тедеева отыграли один мяч уже в дополнительное время. Хубулов отдал на фланг на Пестрякова, передача на Джаковаца, первый удар в перекладину, второй удар — гол. Итоговый счет — 2:3.
Следующий матч тольяттинцы проведут 5 апреля на выезде против "Краснодара".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.