"Акрон" проиграл "Ростову" — 2:3

В понедельник, 31 марта, в Самаре в 22 туре чемпионата России "Акрон" уступил "Ростову" — 2:3.

Гости забили уже на 27 минуте — после разрезающей передачи Николай Комличенко сильным ударом вколотил мяч в сетку ворот Васютина, но судья после просмотра ВАР отменил год из-за офсайда.

Через 5 минут уже красно-черные реализуют свой момент. Подача с углового, вынос от игрока "Ростова", передача на левый фланг, навес Данилина и Марат Бокоев открыл счет — 1:0.

На 38 минуте в ворота "Акрона" был поставлен пенальти, но удар Осипенко в правый угол потащил Васютин.

В конце тайма Вахания навесил в штрафную, и Осипенко делает счет 1:1.

Во втором тайме подопечные Джонатана Альбы вышли вперед. После комбинации мяч оказывается у Мохебби, и иранский полузащитник забивает — 1:2.

Под конец второго тайма после подачи Щетинина отличился вышедший на замену Умар Сако — 1:3.

Подопечные Заура Тедеева отыграли один мяч уже в дополнительное время. Хубулов отдал на фланг на Пестрякова, передача на Джаковаца, первый удар в перекладину, второй удар — гол. Итоговый счет — 2:3.

Следующий матч тольяттинцы проведут 5 апреля на выезде против "Краснодара".