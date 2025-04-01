Заур Тедеев: "Ничто так не расхолаживает команду, как нереализованные моменты"

После поражения от "Ростова" (2:3) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев назвал ключевые моменты встречи, а также оценил качество поля после недавнего матча "Крылья Советов" - "Локомотив".

"Поражение мы не заслуживали по игре, но знаете как: ничто так не расхолаживает команду, как нереализованные моменты. Их было сегодня очень много с нашей стороны. В принципе, футбол был неплохой относительно созданных моментов, а относительно реализации был нехорошим.

Заметьте, мы создаем эпизод 100% — не забиваем и получаем в свои ворота. Так случилось два раза: в первом тайме, когда свой момент должен был реализовывать Данилин, во втором тайме Ифет должен был вкатывать в угол. Наверное, при счете 2:2 была бы другая ситуация, но мы тут же пропускаем третий мяч после неприятной контратаки, и это сложилось, когда мы должны были забивать гол. Вот что обидно. Моментики, по сути, предопределили результат", — отметил тренер красно-черных.

Заур Тедеев также высоко оценил качество поля: "Надо отдать должное и сказать огромное спасибо работникам стадиона, они делают от себя максимально все зависящие и подготовили поле хорошо, несмотря на то, что недавно был матч "Крылья" - "Локомотив". Поле не мешало, сегодня оно было хорошее, быстрое, мяч легко двигался".