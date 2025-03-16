"Акрон" не смог одолеть ЦСКА — 1:2

В воскресенье, 16 марта, в Самаре в двадцать первом туре чемпионата России тольяттинский "Акрон" уступил ЦСКА — 1:2.

Уже на 35 минуте "армейцы" после подачи углового, футболисты "Акрона" выбили мяч в центральную зону, передача на правый фланг, подача Матвея Кисляка и Кирилл Глебов прошивает ворота Волкова — 0:1

На 59 минуте Игорь Акинфеев делает заброс на Сауля Гуарирапу и венесуэльский нападающий обыгрывает 1 в 1 Родриго Эсковаля и забивает в правый нижний угол — 0:2.

На 64 минуте тольяттинцы все-таки отыграли один мяч, Кузьмин подал со штрафного, а Хубулов выиграл борьбу и забил головой — 1:2.

Следующий матч тольяттинцы проведут после перерыва на сборные 31 марта в Самаре. Соперником станет "Ростов".