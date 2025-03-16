"Акрон" не смог одолеть ЦСКА — 1:2

В воскресенье, 16 марта, в Самаре в двадцать первом туре чемпионата России тольяттинский "Акрон" уступил ЦСКА — 1:2.
Уже на 35 минуте "армейцы" после подачи углового, футболисты "Акрона" выбили мяч в центральную зону, передача на правый фланг, подача Матвея Кисляка и Кирилл Глебов прошивает ворота Волкова — 0:1
На 59 минуте Игорь Акинфеев делает заброс на Сауля Гуарирапу и венесуэльский нападающий обыгрывает 1 в 1 Родриго Эсковаля и забивает в правый нижний угол — 0:2.
На 64 минуте тольяттинцы все-таки отыграли один мяч, Кузьмин подал со штрафного, а Хубулов выиграл борьбу и забил головой — 1:2.
Следующий матч тольяттинцы проведут после перерыва на сборные 31 марта в Самаре. Соперником станет "Ростов".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.