16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Акрон" не смог одолеть ЦСКА — 1:2 "Крылья" в Каспийске проиграли махачкалинскому "Динамо" Полузащитник самарских "Крыльев" вызван в молодежную сборную U-21 Двое футболистов "Крыльев" вызваны в сборную Игрок "Акрона" впервые вызван в сборную России

Футбол Спорт

"Акрон" не смог одолеть ЦСКА — 1:2

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 16 марта, в Самаре в двадцать первом туре чемпионата России тольяттинский "Акрон" уступил ЦСКА — 1:2.

Уже на 35 минуте "армейцы" после подачи углового, футболисты "Акрона" выбили мяч в центральную зону, передача на правый фланг, подача Матвея Кисляка и Кирилл Глебов прошивает ворота Волкова — 0:1

На 59 минуте Игорь Акинфеев делает заброс на Сауля Гуарирапу и венесуэльский нападающий обыгрывает 1 в 1 Родриго Эсковаля и забивает в правый нижний угол — 0:2.

На 64 минуте тольяттинцы все-таки отыграли один мяч, Кузьмин подал со штрафного, а Хубулов выиграл борьбу и забил головой — 1:2.

Следующий матч тольяттинцы проведут после перерыва на сборные 31 марта в Самаре. Соперником станет "Ростов".

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6