На матч "Крыльев" зрителей доставят бесплатные шаттлы

На матч "Крыльев Советов" - "Рубин" самарцев 5 апреля довезут бесплатные шаттлы.

Они продолжают курсировать в тестовом режиме до "Солидарность Самара Арены" из двух точек города — от стелы "Ладья" и от ул. Ташкентской.

Главное условие проезда — наличие билета на матч или клубной атрибутики "Крыльев Советов".

Начало движения 11:30.

Маршруты шаттлов:

1. Октябрьская набережная ("Ладья"). Интервал движения: каждые 20 минут. Окончание движения: 12:50.

Остановки: "Постников овраг" — "Завод им. Тарасова" (пересечение ул. Ново-Садовой и ул. 22 Партсъезда) — "Барбошина поляна" (пересечение ул. Ново-Садовой и пр. Кирова) — "Агропарк — 8-й проезд"

После окончания игры шаттлы будут отправляться от остановки "Агропарк" на 8 проезде и следовать в обратном направлении по маршрутам с высадкой пассажиров на оборудованных остановках общественного транспорта.

2. "Ташкентская" (Эль Рио"). Интервал движения: каждые 10-15 минут.

Окончание движения: 14:30. Следует без остановок.