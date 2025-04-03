На матч "Крыльев" зрителей доставят бесплатные шаттлы

На матч "Крыльев Советов" - "Рубин" самарцев 5 апреля довезут бесплатные шаттлы.
Они продолжают курсировать в тестовом режиме до "Солидарность Самара Арены" из двух точек города — от стелы "Ладья" и от ул. Ташкентской.
Главное условие проезда — наличие билета на матч или клубной атрибутики "Крыльев Советов".
Начало движения 11:30.
Маршруты шаттлов:
1. Октябрьская набережная ("Ладья"). Интервал движения: каждые 20 минут. Окончание движения: 12:50.
Остановки: "Постников овраг" — "Завод им. Тарасова" (пересечение ул. Ново-Садовой и ул. 22 Партсъезда) — "Барбошина поляна" (пересечение ул. Ново-Садовой и пр. Кирова) — "Агропарк — 8-й проезд"
После окончания игры шаттлы будут отправляться от остановки "Агропарк" на 8 проезде и следовать в обратном направлении по маршрутам с высадкой пассажиров на оборудованных остановках общественного транспорта.
2. "Ташкентская" (Эль Рио"). Интервал движения: каждые 10-15 минут.
Окончание движения: 14:30. Следует без остановок.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.