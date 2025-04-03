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Футбол Спорт

На матч "Крыльев" зрителей доставят бесплатные шаттлы

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На матч "Крыльев Советов" - "Рубин" самарцев 5 апреля довезут бесплатные шаттлы.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Они продолжают курсировать в тестовом режиме до "Солидарность Самара Арены" из двух точек города — от стелы "Ладья" и от ул. Ташкентской. 

Главное условие проезда — наличие билета на матч или клубной атрибутики "Крыльев Советов".

Начало движения 11:30. 

Маршруты шаттлов:

1. Октябрьская набережная ("Ладья"). Интервал движения: каждые 20 минут. Окончание движения: 12:50. 

Остановки: "Постников овраг" — "Завод им. Тарасова" (пересечение ул. Ново-Садовой и ул. 22 Партсъезда) — "Барбошина поляна" (пересечение ул. Ново-Садовой и пр. Кирова) — "Агропарк — 8-й проезд"

После окончания игры шаттлы будут отправляться от остановки "Агропарк" на 8 проезде и следовать в обратном направлении по маршрутам с высадкой пассажиров на оборудованных остановках общественного транспорта.

2. "Ташкентская" (Эль Рио"). Интервал движения: каждые 10-15 минут.

Окончание движения: 14:30. Следует без остановок.

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