Ифет Джаковац: "Была уверенность, что можем сохранить преимущество"

После поражения от "Ростова" (2:3) полузащитник "Акрона" Ифет Джаковац ответил на вопросы журналистов после матча.

— Мне очень жаль, что я не забил тот самый мяч в одной из первых своих атак. У меня была возможность отличиться, но что поделать...

Такие поражения воспринимаются очень болезненно. Выигрывали 1:0 — имели много шансов, но в самый неподходящий момент пропустили под конец первого тайма. Отбили пенальти, была уверенность, что можем сохранить преимущество... Но это футбол, так бывает.

Впереди матч с "Краснодаром", в котором мы должны сделать положительный результат.

— В той ситуации была мысль прострелить на партнера или же сразу решил сам пробить?

— Я видел своего партнера, но потом заметил движение вратаря в сторону, поэтому принял решение пробить в ближний угол, но, к сожалению, промахнулся, так бывает.

— Ифет, недавно была пауза на сборные. Ты попал в расширенный список сборной Боснии и Герцеговины. Не расстроен, что не оказался в окончательном списке?

— Там, безусловно, хорошие игроки, в любом случае. Приятно быть и в расширенном списке. Мне нужно хорошо себя показывать в "Акроне", продолжать в том же духе, чтобы тренер сборной мог на меня рассчитывать.

— В прошлом клубы достаточно много забивали, какая цифра тебя устроит до конца сезона?

— В первую очередь, главное, чтобы побеждала команда. Надеюсь, отдам побольше голевых и забью голов — для этого меня и позвали в "Акрон".

— Как Заур Тедеев объясняет малое количество игрового времени?

— Первую свою игру я отыграл 60 минут в матче с "Крыльями Советов" - тренер решил, что мне нужно приберечь силы. Потом я получил небольшое повреждение, из-за которого пропустил ряд матчей. В любом случае, я постараюсь убедить тренера, что достоин играть в стартовом составе.