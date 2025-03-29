Александр Солдатенков: "Тренер нас с небес на землю спустил после матча в Махачкале"

После победы над "Локомотивом" (5:1) капитан и защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков о том, был ли это матч жизни, о болельщиках и эмоциональном состоянии.
— По самоотдаче команде нет никаких вопросов. Если сравнивать игру в Махачкале и сегодняшний матч — совершенно две разных команды было. Поэтому, выиграли за счет того, что хотели и выкладывались на поле на максимум.
— Можно ли сказать, что "Крылья" провели "матч жизни", так как близко зона стыков?
— Нет. Это скорее не "матч жизни", а просто переломный матч для нашей дальнейшей игры. И мне хотелось, чтобы команда выступала с таким настроем на каждой игре.
— Сегодня хотели что-то доказать? Себе, партнерам, тренерскому штабу?
— Сегодня играли за всех. Хотелось бы отдельно поблагодарить наших болельщиков. Их сегодня пришло в районе 9 тыс. Не в очень легкое для команды время они все равно приходят и поддерживают — за это им огромное спасибо.
— После двух быстрых мячей, было ли сложно держать счет в обороне?
— Мы придерживались тактики, чуть стали на контратаках играть и даже после двух мячей у нас были моменты, которые мы реализовали и увеличили свое преимущество.
— Тебя удивило, что "Локомотив" многое позволял в игре, что даже Бейл и Ороз сумели отличиться?
— Я только рад за них и если они будут забивать каждую игру — будет неплохо.
— Впереди матч с Рубином, соперник принципиальный. Сейчас самое главное тренеру спустить вас с небес на землю. С каким настроем выйдете на дерби?
— Тренер нас с небес на землю спустил после матча в Махачкале (смеется), наверное поэтому сегодня такой результат, надеюсь все продолжат в том же духе, в тренировочном процессе и выходя на поле.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.