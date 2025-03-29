Александр Солдатенков: "Тренер нас с небес на землю спустил после матча в Махачкале"

После победы над "Локомотивом" (5:1) капитан и защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков о том, был ли это матч жизни, о болельщиках и эмоциональном состоянии.

— По самоотдаче команде нет никаких вопросов. Если сравнивать игру в Махачкале и сегодняшний матч — совершенно две разных команды было. Поэтому, выиграли за счет того, что хотели и выкладывались на поле на максимум.

— Можно ли сказать, что "Крылья" провели "матч жизни", так как близко зона стыков?

— Нет. Это скорее не "матч жизни", а просто переломный матч для нашей дальнейшей игры. И мне хотелось, чтобы команда выступала с таким настроем на каждой игре.

— Сегодня хотели что-то доказать? Себе, партнерам, тренерскому штабу?

— Сегодня играли за всех. Хотелось бы отдельно поблагодарить наших болельщиков. Их сегодня пришло в районе 9 тыс. Не в очень легкое для команды время они все равно приходят и поддерживают — за это им огромное спасибо.

— После двух быстрых мячей, было ли сложно держать счет в обороне?

— Мы придерживались тактики, чуть стали на контратаках играть и даже после двух мячей у нас были моменты, которые мы реализовали и увеличили свое преимущество.

— Тебя удивило, что "Локомотив" многое позволял в игре, что даже Бейл и Ороз сумели отличиться?

— Я только рад за них и если они будут забивать каждую игру — будет неплохо.

— Впереди матч с Рубином, соперник принципиальный. Сейчас самое главное тренеру спустить вас с небес на землю. С каким настроем выйдете на дерби?

— Тренер нас с небес на землю спустил после матча в Махачкале (смеется), наверное поэтому сегодня такой результат, надеюсь все продолжат в том же духе, в тренировочном процессе и выходя на поле.