Двое футболистов "Крыльев" вызваны в сборную

Футболисты "Крыльев Советов" Иван Сергеев и Александр Солдатенков получили вызов в сборную России на весенний учебно-тренировочный сбор.
Сборная сыграет два товарищеских матча в Москве 19 марта против Гренады и 25 марта против сборной Замбии. Начало игр в 21:00 по самарскому времени.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.