Двое футболистов "Крыльев" вызваны в сборную

Футболисты "Крыльев Советов" Иван Сергеев и Александр Солдатенков получили вызов в сборную России на весенний учебно-тренировочный сбор.

Сборная сыграет два товарищеских матча в Москве 19 марта против Гренады и 25 марта против сборной Замбии. Начало игр в 21:00 по самарскому времени.