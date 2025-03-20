Опубликовано расписание матчей МИР РПЛ "Акрона" и "Крыльев Советов"

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В связи с празднованием 9 мая 80-летия Победы точный график 28-го тура, запланированного на праздничную неделю, находится в дополнительной проработке с федеральными органами исполнительной власти.