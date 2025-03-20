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Футбол Спорт

Опубликовано расписание матчей МИР РПЛ "Акрона" и "Крыльев Советов"

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с празднованием 9 мая 80-летия Победы точный график 28-го тура, запланированного на праздничную неделю, находится в дополнительной проработке с федеральными органами исполнительной власти.

После согласования расписание этого тура будет сообщено дополнительно.

ФК "Крылья Советов":

24 тур. 13 апреля, 20:30
"Химки" — "Крылья Советов"

25 тур. 20 апреля, 15:00
ЦСКА — "Крылья Советов"

26 тур. 27 апреля, 15:00
"Крылья Советов"  — "Оренбург"

27 тур. 5 мая, Пн., 19:30
"Крылья Советов" — "Динамо"

29 тур. 18 мая, 14:30
"Крылья Советов" — "Спартак"

30 тур. 24 мая, 17:30
"Факел" — "Крылья Советов"

ФК "Акрон"

24 тур. 13 апреля, 15:30
"Акрон" — "Факел"

25 тур. 19 апреля, 15:30
Акрон — "Спартак"

26 тур. 27 апреля, 17:30
"Химки"  — "Акрон"

27 тур. 2 мая, 10:30
"Акрон" — "Динамо" Махачкала

28 тур.  "Акрон" - "Ахмат"

29 тур. 18 мая, 17:30
"Динамо" Москва — "Акрон"

30 тур. 24 мая, 17:30
"Акрон" — "Локомотив"

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Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

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