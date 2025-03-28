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Футбол Спорт

"Крылья Советов" разгромили "Локомотив" — 5:1

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 28 марта, в Самаре в двадцать втором туре чемпионата России "Крылья Советов" на домашнем поле победили московский "Локомотив" — 5:1.

Фото: pfcks.ru

Самарцы вышли вперед уже на второй минуте. После подачи с углового Сергеев столкнулся с Лантратовым, мяч проскочил мимо игроков "Локомотивом" и Доминик Ороз отправил его в пустые ворота — 1:0.

Через две минуты зелено-бело-синие удвоили преимущество. Галдамес сделал длинную передачу на Ежова, тот навесил на Сергеева и Иван ударом боковыми ножницами прошил вратаря "железнодорожников" — 2:0.

На 32 минуте после комбинаций на правом фланге Рассказов покатил в центр на Олейникова, и тот ударом от перекладины делает счет — 3:0.

На этом подопечные Игоря Осинькина не остановились. Под занавес первого тайма Сергеев делает передачу в центр, Роман Ежов пропускает, и оставшийся без опеки Бейл забивает четвертый.

Во втором тайме самарцы продолжали диктовать свою игру, и на 49 счет стал разгромным. Олейников покатил в центр, Ежов и Рассказов мяч пропустили, Констанца отдал набегающему Сергееву, который оформляет дубль — 5:0.

На 62 минуте красно-зеленые все-таки отыграли один мяч. После навеса с фланга и рикошета от футболиста "Крыльев", мяч подхватил свежий Раков, удар, рикошет от Бейла — 5:1.

Самарцы набирают 22 очка и поднимаются на 10 место.

На матче присутствовала 9057 зрителей.

Следующий матч "Крылья" проведут 5 апреля в Самаре против казанского "Рубина".

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