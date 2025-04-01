Солтмурад Бакаев: "Понятно, что не готов еще играть все 90 минут"

После поражения от "Ростова" (2:3) нападающий "Акрона" Солтмурад Бакаев рассказал о переломном моменте в игре, своем самочувствии и стычке с Дзюбой.
— Чего не хватило "Акрону" для положительного результата в матче?
— Забить свои моменты и не пропустить, все очень просто.
— Можете выделить ключевой момент в игре?
— Вообще, ключевой момент должен быть, когда Васюта (Александр Васютин. — Прим. Волга Ньюс) вытащил пенальти, но что-то не так пошло, наоборот всех это взбодрило, но пропустили под конец тайма — это необъяснимо.
— Как здоровье, уже пришел в форму?
— Да… Тяжеловато было сегодня, по состоянию в принципе готов, но из-за того, что большой объем работы ложиться на крайних нападающих у нас, где-то быстро мог подсесть. Понятно, что не готов еще играть все 90 минут, но я только вышел, провел первую игру — дальше будет проще.
— Как оценишь поле сегодня?
— Оно было не тяжелое — очень быстрое, хорошее, все катиться, никаких проблем. Нагрузку выдерживает.
— Перед забитым голом Бокоева, Артем Дзюба тебе напихал. Что он именно сказал?
— Я пробил, а он хотел, чтобы я ему покатил, как понимаю, он был левее меня, и когда принимал решение, думал, что буду бить, и ударил. Сейчас уже ничего не поделаешь.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.