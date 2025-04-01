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Футбол Спорт

Солтмурад Бакаев: "Понятно, что не готов еще играть все 90 минут"

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После поражения от "Ростова" (2:3) нападающий "Акрона" Солтмурад Бакаев рассказал о переломном моменте в игре, своем самочувствии и стычке с Дзюбой.

— Чего не хватило "Акрону" для положительного результата в матче?

— Забить свои моменты и не пропустить, все очень просто.

— Можете выделить ключевой момент в игре?

— Вообще, ключевой момент должен быть, когда Васюта (Александр Васютин. — Прим. Волга Ньюс) вытащил пенальти, но что-то не так пошло, наоборот всех это взбодрило, но пропустили под конец тайма — это необъяснимо.

— Как здоровье, уже пришел в форму?

— Да… Тяжеловато было сегодня, по состоянию в принципе готов, но из-за того, что большой объем работы ложиться на крайних нападающих у нас, где-то быстро мог подсесть. Понятно, что не готов еще играть все 90 минут, но я только вышел, провел первую игру — дальше будет проще.

— Как оценишь поле сегодня?

— Оно было не тяжелое — очень быстрое, хорошее, все катиться, никаких проблем. Нагрузку выдерживает.

— Перед забитым голом Бокоева, Артем Дзюба тебе напихал. Что он именно сказал?

— Я пробил, а он хотел, чтобы я ему покатил, как понимаю, он был левее меня, и когда принимал решение, думал, что буду бить, и ударил. Сейчас уже ничего не поделаешь.

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