Пауло Витор: "Сегодня мы играли против большой команды"

После матча с ЦСКА (1:2) защитник "Акрона" Пауло Витор подвел итоги матча и рассказал, почему главный тренер стал реже выпускать его в стартовом составе.

— Пауло, в первом тайме создавали опасные моменты, потом пропустили неоднозначный гол. Во втором тайме красно-синие забили второй, но вы сразу же ответили и вернулись в игру. Какие эмоции после матча?

— Эмоции оставляют желать лучшего. Хотелось бы, чтобы игра сложилась более удачным образом для нас. Мы создали достаточно голевых моментов, могли вести в счете. Сегодня мы играли против большой команды. К сожалению, результат в их пользу. Мы расстроены.

— У тебя есть объяснения, что в первой части ты был игроком старта, а сейчас выходишь больше с замены?

— Конечно же, у "Акрона" на данный момент очень хорошо подобранный состав и все футболисты хорошего уровня, поэтому кто лучше проявляет себя на тренировках, тот и выходит в стартовом составе. Я уважаю всех своих партнеров и продолжаю упорно трудиться, чтобы вернуться в основу.

— Сейчас будет перерыв на сборные, как планы, у тебя есть желание съездить домой к семье?

— Нет, в Бразилию я не поеду, уже был там в начале года совсем немножечко, поэтому останусь здесь с командой.