Гленн Бейл: "Мы были слабее во втором тайме, но должны были играть лучше"

После ничьей с "Рубином" (1:1) голландский защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл оценил игру своей команды, ответил, был ли пенальти и как поздравил Сергеева с тем, что он сравнялся с Сергеем Корниленко по забитым мячам.
— Команда вышла вперед, но во втором тайме подсела и пропустила с пенальти. Какие мысли по игре?
— Я думаю, что первая половина матча была очень хорошей. Мы начали игру первым номером, комбинировали, атаковали, но во втором потеряли инициативу. Считаю, "Рубин" доминировал после перерыва, но не создавал так много голевых моментов. Мы были слабее во втором тайме, но должны были играть лучше. А потом случился пенальти…
— Есть ли какие-то вопросы к судейству?
— Вы сами все видите, не хочу комментировать это.
— Был ли пенальти в моменте когда Ороз немного прихватил Даку и повалил албанца?
— Я еще не видел повтора с этим моментом. Поэтому, вероятно, был ли достаточный контакт для одиннадцатиметрового — я не знаю.
— Сегодня Иван Сергеев догнал Сергея Корниленко по голам за "Крылья Советов" в российской истории. Успели уже его как-то поздравить?
— По-моему, Ване остался всего один гол. Сейчас же 57-й? Он побьет этот рекорд, он топ-нападающий и мы все поможем ему достичь этого большого достижения.
— Следующий матч против "Химок" на выезде. Много травмированных, к которым сегодня присоединился Томас Галдамес. В каком настроении будет команда?
— Безусловно, это очень важный матч. Осталось не так много игр. Мы сделаем все, чтобы победить.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.