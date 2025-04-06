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Футбол Спорт

Гленн Бейл: "Мы были слабее во втором тайме, но должны были играть лучше"

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После ничьей с "Рубином" (1:1) голландский защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл оценил игру своей команды, ответил, был ли пенальти и как поздравил Сергеева с тем, что он сравнялся с Сергеем Корниленко по забитым мячам.

— Команда вышла вперед, но во втором тайме подсела и пропустила с пенальти. Какие мысли по игре?

— Я думаю, что первая половина матча была очень хорошей. Мы начали игру первым номером, комбинировали, атаковали, но во втором потеряли инициативу. Считаю, "Рубин" доминировал после перерыва, но не создавал так много голевых моментов. Мы были слабее во втором тайме, но должны были играть лучше. А потом случился пенальти…

— Есть ли какие-то вопросы к судейству?

— Вы сами все видите, не хочу комментировать это.

— Был ли пенальти в моменте когда Ороз немного прихватил Даку и повалил албанца?

— Я еще не видел повтора с этим моментом. Поэтому, вероятно, был ли достаточный контакт для одиннадцатиметрового — я не знаю.

— Сегодня Иван Сергеев догнал Сергея Корниленко по голам за "Крылья Советов" в российской истории. Успели уже его как-то поздравить?

— По-моему, Ване остался всего один гол. Сейчас же 57-й? Он побьет этот рекорд, он топ-нападающий и мы все поможем ему достичь этого большого достижения.

— Следующий матч против "Химок" на выезде. Много травмированных, к которым сегодня присоединился Томас Галдамес. В каком настроении будет команда?

— Безусловно, это очень важный матч. Осталось не так много игр. Мы сделаем все, чтобы победить.

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