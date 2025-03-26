Вратарь Дмитрий Нагаев покидает "Акрон"

22-летний вратарь Дмитрий Нагаев работал в системе клуба почти три года.

Он присоединился к красно-черным в июле 2022 года. За главную команду голкипер сыграл одну игру — в октябре прошлого года в рамках группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против казанского "Рубина".

Основную практику Дмитрий получал во Второй лиге за "Акрон-2": в двух последних сезонах на его счету 26 матчей.