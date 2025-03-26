Вратарь Дмитрий Нагаев покидает "Акрон"

22-летний вратарь Дмитрий Нагаев работал в системе клуба почти три года.
Он присоединился к красно-черным в июле 2022 года. За главную команду голкипер сыграл одну игру — в октябре прошлого года в рамках группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против казанского "Рубина".
Основную практику Дмитрий получал во Второй лиге за "Акрон-2": в двух последних сезонах на его счету 26 матчей.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.