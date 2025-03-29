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Футбол Спорт

Иван Сергеев: "Сегодня прорвало, первые домашние голы после возвращения"

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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После победы над "Локомотивом" (5:1) нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев о том побьет ли рекорд Сергея Корниленко, о травмированных и лучшем голе в карьере.

— Понимали, что две игры против "Акрона" и "Динамо" Махачкалы сыграли плохо, поэтому нужно было реабилитироваться, тем более дома, при своих болельщиках — огромное спасибо им. Вышли с запредельным настроем, думаю, показали хорошую игру, но нужно ее забывать и двигаться дальше — осталось еще 8 тяжелых финалов, поэтому настрой нужно сохранить.

— Сегодня оформил дубль, мог забивать и третий мяч. В чем секрет?

— С удовольствием выхожу на футбольное поле дабы приносить пользу команде, забивая или не забивая. Сегодня прорвало, первые домашние голы после возвращения, очень рад, спасибо болельщикам, которые верят в меня.

— Сейчас все говорят о рекордах Дзюбы, но и ты сам приближаешься к Сергею Корниленко по голам за "Крылья" в российской истории. Это служит для тебя мотивацией?

— На самом деле не думал про рекорд. В последний раз слышал об этом когда забил в ворота "Оренбурга". Сегодня сказали, что осталось 1-2 гола. Мне уже Сергей Саныч записал голосовое сообщение, но я его еще не посмотреть. Об этом не думаю, главное чтобы команда побеждала, а там посмотрим.

— Удар ножницами был единственным возможным вариантом в той ситуации?

— Думаю, да. Получилось очень красиво.

— Это лучший гол в твоей карьере?

— Спросите об этом когда завершу карьеру, я планирую еще лет 10 поиграть. Ладно, это юмор, главное чтоб здоровье позволяло, а так посмотрим.

— Игорь Витальевич на пресс-конференции сказал, что в Махачкале было много потерь и вышли играть не до конца восстановившиеся игроки. Какая ситуация сейчас?

— Много у кого есть микротравмы, в том числе и у меня. Я уехал со сборной, не сыграв с Замбией, а тут у Зиньковского и Бейла мелкие повреждения, много ребят пропускают игры, у Гапонова красная, Ломаев после операции, но это нас не ослабляет, а только делает сильнее.

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