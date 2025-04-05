Роберт Тер-Абрамян: "Перед стартом сезона будем говорить, каким видим финансирование клуба"

В четверг, 3 апреля, в музее ПФК "Крылья Советов" состоялась встреча генерального директора клуба Роберта Тер-Абрамяна и его заместителя Руслана Пименова с журналистами и блогерами. Тер-Абрамян рассказал о спонсорах клуба, о непогашенным долге перед "РТ-Капитал", о Телеграм-каналах и "Акроне".

О долге перед "РТ-Капитал"

— По "РТ-Капиталу" — мы сейчас общаемся с ними. Я знал, что за месяц до моего прихода, по сути, 100 миллионов рублей было частью отправлено в "РТ-Капитал" на погашение основного долга и частью на погашение процентов.

Сейчас мы формируем позицию по тому, как и что мы можем сделать по реструктуризации или полному погашению. В том числе получили поддержку от администрации по этому вопросу, общаемся с ними 24/7. Я думаю, в ближайшие две недели уже будет ответ на вопрос, в какие сроки будут выплачиваться долги "РТ-Капиталу". Этот вопрос действительно один из ключевых, так как это внешний долг для клуба, и им мы занимаемся в приоритете.

Предварительный суд будет через две недели, на котором обе стороны выйдут с определенными инициативами и идеями, как из ситуации выходить в кратчайшие сроки, чтобы мы смогли пройти лицензирование и понимали, как будем двигаться дальше по данной задолженности. Если сейчас открою стратегию переговоров, что-то может пойти не так.

О спонсорах



— Что касается спонсоров и партнеров, мы сегодня с Русланом Хаяровым (который руководит коммерческим отделом, и работа с партнерами — это один из его блоков) только вернулись из Тольятти, где встречались с руководством "Лады" для того, чтобы обсудить цели и задачи нашего партнера на следующий сезон. Понять, что им понравилось в нашем сотрудничестве в текущем сезоне и сформировать совершенно новое предложение на другом уровне.

Мы провели переговоры с "Солидарностью" и заключили новый контракт. Мы об этом неоднократно говорили, и сумма контракта выше, чем в прошлые сезоны. Мы провели переговоры с "Фонбетом", и они начинают сотрудничество с КС-2.

"Лада" и еще несколько организаций, которые являются текущими партнерами. Это, по сути, самые близкие нам по духу и задачам. Совершенно логично в первую очередь знакомиться с ними, проводить встречи и увеличивать контракты.

Об инфраструктуре

— Наверное, на третий-четвертой неделе мы были на базе, совершили обход территории и сформировали список основных потребностей. Насколько я знаю, недавно наконец-то все объекты перешли фонду на баланс, и теперь будет больше возможностей инвестировать средства в инфраструктуру клуба.

Суммы будут внушительными на n-ное количество лет и потихонечку (исходя из плана на развитие, исходя из того, что часть средств уходит на другие истории: основная команда, молодежка, КС-2, административный штат и другие вопросы) нам нужно будет наработать золотую середину. Мы перед стартом сезона будем говорить, каким видим финансирование клуба и статьи расходов.

О работе с Телеграм-каналами

— Не так долго я в Самаре и не так долго работаю в клубе, но определенные выводы я уже делаю. У меня ощущение, что большое количество пабликов про клуб — это здорово, есть много вовлеченных людей, которые любят клуб и переживают за него и стараются первыми собрать информацию и поделится. Я вижу, как паблики между собой репостят информацию, Телеграм-каналы и местные СМИ объединяются вокруг клуба, и это информационное поле передается, и нет ни одного вовлеченного болельщика, кто не получает эту информацию.

Самара - один из самых вовлеченных в футбольную тематику регионов в стране. И с чего я изначально начинал разговор: Телеграм-каналы ведут не только журналисты и СМИ, но и болельщики. В этом плане ты понимаешь, что вся информация, которую ты считываешь — она максимально искренняя и передает настроение не только журналистов, но и болельщиков. Телеграм-каналы нам во многом в помощь для того, чтобы понимать настроение и то, на что информационно нужно сделать упор. Есть задача быть максимально открытыми к болельщикам.

Об "Акроне"

— Иметь сильного конкурента — всегда хорошо. Я за такой подход, когда конкуренция заставляет внутри организации или любого бренда придумывать способ быть лучшим по всем направлениям. По спортивному результату, естественно, не то чтобы у нас внутри стоит галочка, что мы должны быть лучше "Акрона"… Мы обязаны подтверждать это в каждом матче и двигаться вперед. Но при этом мы будем бороться за будущих футболистов, и наша задача, чтобы спортивная структура и вертикаль развивалась быстрее, чем у наших конкурентов.

Что касается привлечения новой аудитории, если мы понимаем, что "Акрон" будет делать больше классных активностей, быть более открытыми — ассоциироваться с молодежью, привлекать их внимание на долгосрочной перспективе, то мы тоже почувствуем, что у соседей появилась своя армия болельщиков, и она начинает сравниваться с нашей, чего я не хотел бы. Наша задача — привлекать новую аудиторию на трибуны и сохранять главным акронимом страны аббревиатуру "КС".

О встрече с болельщиками

— Идея провести встречу команды с болельщиками на условной "МТЛ-Арене" неплохая. Мы тоже думали провести следующую встречу в формате если не брифинга, то пресс-конференции, где на протяжении пары часов отвечали бы на вопросы фанатов в более структурном формате в большой аудитории с президиумом. Но здесь была немножко другая цель, хотя мы тоже сделали определенные выводы. Мы хотели быть в одном пространстве, на родной базе, на футбольном поле, потому что ребята должны были разминаться дальше и проводить тренировку, и болельщики должны были присутствовать там. Просто формат перетек из вопрос-ответ в пресс-конференцию, и, может быть, было не очень удобно нам отвечать в формате перекрестного вопроса.