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Футбол Спорт

Заур Тедеев: "Все футболисты, которые сегодня были на поле, порадовали"

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После победы над "Балтикой" (2:1) главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев оценил игру дебютантов и прокомментировал травму Хосонова.

"Прежде всего, безумно рад за самоотдачу футболистов, молодых, юных ребят, которые сегодня играли на поле. Низкий поклон буквально каждому игроку, потому что они сегодня сражались, бились с командой "Балтики". Она проповедует такой силовой футбол с постоянными вертикальными передачами, не обслуживая абсолютно среднюю линию. Это футбол, который надо уважать. На мой взгляд, мы в большей степени справлялись до момента некого утомления. Потом футболисты снова и снова поверили в свои силы. Когда команда на последних минутах забивает мяч, значит у нее есть правильный эмоциональный настрой. И то, что ребята не садились и отбивали мячи вперед, это тоже надо отметить.

Мы старались из обороны выходить посредством тех действий, которые мы вынашивали, тренировали, и это были и короткие, и средние передачи, и длинные в том числе. Поэтому я считаю, что мы сегодня добились своего заслуженно, абсолютно. Безусловно, очень вязкая игра, очень тяжелая с максимальным количеством единоборств.

Особенно хотел бы отметить еще раз молодых футболистов, которые дебютировали. А сегодня сразу состоялось три дебюта только в стартовом составе. Поэтому я считаю, что это большое достижение футбольного клуба "Акрон". За те полтора года, пока мы вместе работаем, у нас  восемь дебютов состоялось. Девятым сегодня планировался выход Попенкова, но, к сожалению, травма Хосонова все поменяла. Мы намерены были выпускать молодого мальчишку вместо Робби (Роберто Фернандес. — Прим. Волга Ньюс). Но так сложилось, что мы не смогли произвести именно в этот момент замену, так что девятый дебют за эти полтора года, к сожалению, не состоялся.

Мы верим в молодежь и будем делать все от себя зависящее, чтобы эти футболисты становились еще сильнее, но еще больше зависит от них самих. Ну и остальные футболисты, безусловно, сегодня провели хороший матч, и выход Кузьмина после достаточно длительной паузы, и Хосонов. Все футболисты, которые сегодня были на поле, порадовали", — отметил тренер тольяттинцев.

Помимо этого, Заур Эдуардович высказался о тяжести травмы Хетага Хосонова, которого заменили во втором тайме, и поле он покинул на носилках.

"Этот момент самый главный и самый тяжелый в игре, к сожалению. Наверное, он омрачил все то, что происходило сегодня на поле со знаком плюс. А это и победа, и хорошие действия футболистов, и, прежде всего, его хорошие действия. Он начинает становиться одним из лидеров этой команды. Скорее всего, это перелом ключицы", — подытожил Тедеев.

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