"Акрон" вырвал победу у "Балтики" - 2:1

В вторник, 29 июля, в Самаре в первом туре FONBET Кубка России "Акрон" обыграл "Балтику" - 2:1.

С первых минут Заур Тедеев выпустил трех дебютантов: вратаря Игната Тереховского, полузащитника Никиту Шершова и нападающего Никиту Базилевского.

Тольяттинцы вышли вперед уже на седьмой минуте встречи - с пенальти забил Жилсон Беншимол. "Балтийцы" отыгрались спустя семь минут, с передачи Чивича отметился Тентон Йенне — 1:1. На 95 минуте после подачи с углового от Джаковаца Джурасович скинул мяч на Беншимола, и тот ногой затолкал мяч в сетку ворот Любакова — 2:1.

Следующий матч красно-черные проведут в Самаре 3 августа против московского "Спартака".





