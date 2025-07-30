"Акрон" вырвал победу у "Балтики" - 2:1

В вторник, 29 июля, в Самаре в первом туре FONBET Кубка России "Акрон" обыграл "Балтику" - 2:1.
С первых минут Заур Тедеев выпустил трех дебютантов: вратаря Игната Тереховского, полузащитника Никиту Шершова и нападающего Никиту Базилевского.
Тольяттинцы вышли вперед уже на седьмой минуте встречи - с пенальти забил Жилсон Беншимол. "Балтийцы" отыгрались спустя семь минут, с передачи Чивича отметился Тентон Йенне — 1:1. На 95 минуте после подачи с углового от Джаковаца Джурасович скинул мяч на Беншимола, и тот ногой затолкал мяч в сетку ворот Любакова — 2:1.
Следующий матч красно-черные проведут в Самаре 3 августа против московского "Спартака".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.