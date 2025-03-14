Полузащитник самарских "Крыльев" вызван в молодежную сборную U-21

Полузащитник "Крыльев Советов" Игорь Дмитриев получил вызов в молодежную сборную U-21 на мартовский учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 15 по 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.
В Колумбии молодежка сыграет два матча с молодежной сборной Колумбии. Первая игра пройдет 22 марта на стадионе "Рауль Миранда" в городе Юмбо. Начало — 4:00, а вторая - 23 марта на Олимпийском стадионе имени Паскуаля Герреро в Кали. Начало — 00:55.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.