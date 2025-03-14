Полузащитник самарских "Крыльев" вызван в молодежную сборную U-21

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Полузащитник "Крыльев Советов" Игорь Дмитриев получил вызов в молодежную сборную U-21 на мартовский учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 15 по 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Фото: ПФК "Крылья Советов"