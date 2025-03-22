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Футбол Спорт

"Крылья" в товарищеском матче обыграли "Сокол"

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 22 марта, "Крылья Советов" обыграли казанский "Сокол" в контрольном матче.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Дубль оформил Попов (80 и 87 минуты), также по одному мячу на счете Ороза (64 минута) и Игнатенко (83 минута).

Первый гол матча остался за гостями: Волков открыл счет на 57 минуте. 

"Крылья Советов": 81 Овсянников (39 Фролов, 46'), 3 Галдамес (23 Бейл, 46'), 24 Евгеньев (4 Солдатенков, 61'), 95 Гапонов (5 Ороз, 61'), 15 Рассказов (3 Галдамес, 70'), 21 Иванисеня (17 Бабаев, 68'), 7 Цыпченко (6 Бабкин, 46'), 11 Ежов (7 Цыпченко, 68'), 17 Бабаев (76 Бобер, 46'), 19 Олейников (91 Игнатенко, 81'), 73 Шитов (92 Попов П., 68').

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