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Заур Тедеев: "Сегодня многие футболисты получили новый шанс" Гленн Бейл: "Мы были слабее во втором тайме, но должны были играть лучше" Игорь Осинькин: "Наверное, повлияла та ситуация, что мы начали удерживать счет" "Акрон" уступил "Краснодару" на выезде — 0:1 "Крылья Советов" и "Рубин" победителя не определили — 1:1

Футбол Спорт

Заур Тедеев: "Сегодня многие футболисты получили новый шанс"

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После поражения от "Краснодара" (0:1) главный тренер "Акрона" Заур Тедеев проанализировал действия своих футболистов, а также пояснил, почему команда вышла не основным составом.

"Очень уважаю работу всего клуба "Краснодар", видя, что делает владелец, руководство для развития футбола в России, подрастающего поколения — это мне очень близко, низкий поклон им. Искренне хочу, чтобы именно в этом году "Краснодар" стал чемпионом России. Мы тоже можем за кого-то переживать, болеть, несмотря на то, что — это наш соперник. Галицкий точно этого заслужил, как и местные болельщики. Особенно это будет важно для академии — в плане традиций.

Что касается матча, сегодня во многих деталях мы превзошли себя, в каких-то моментах нужно было чаще обороняться. Считаю, игра была сбалансирована. Команда позволяла в обороне практически не дать создать ничего сопернику, что в первом, что во втором тайме. Стандартные положения — это стечения определенных обстоятельств, где-то не хватило концентрации, где-то пары сантиметров, чтобы добраться до мяча, поэтому мы пропустили. В целом, в большей степени я остался доволен действиями наших футболистов, да, могли быть успешнее в атаке — моментов было предостаточно", — сказал тренер тольяттинцев.

Помимо этого, Заур Эдуардович ответил, почему команда вышла разбавленным составом на матч с "быками": "Сегодня многие футболисты получили новый шанс, так как с игры с "Ростовом" нас захватила эпидемия, только вчера порядка 12 футболистов получали дополнительное лечение и то, что у многих была температура. Такое случается, низкий поклон футболистам и особенно медицинскому штабу, который еще вчера понимая и видя, что у футболистов есть температура: они вышли с первых минут и тот уровень подготовленности позволили сегодня, несмотря на такую сложную ситуацию, выйти и сыграть достаточно прилично. Эпидемия началась еще в Тольятти, и в дороге она только усугубилась", — закончил Тедеев.

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