Игорь Осинькин: "Хорошая игра, важная эмоциональная победа, она точно посвящена зрителям"

После победы над "Локомотивом" (5:1) главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин оценил игру своей команды, а также ответил, что стало x-фактором разгромной победой.

"Хороший настрой чувствовался все 90 минут, но чувствовалась концентрация, с которой мы зашли в матч с первых же секунд. Взяли с очень хорошей командой очень важные и нужные три очка — на счёт не хочу смотреть. Понимаем — то, что нам легко удалось забить в первых же моментах — сильно повлияло на ход встречи. Она сразу пошла по нашему сценарию, хотя в средней трети мы оказывались без мяча, позволяли сопернику заходить через центр, Батраков разрезающие передачи давал. Но потом мы и с этим справились. Хорошая игра, важная эмоциональная победа, она точно посвящена зрителям".

Помимо этого, Игорь Витальевич рассказал, что стало решающим фактором в настрое — встреча с болельщиками, руководством, пауза?

"Мы не хотели оправдываться за игру в Махачкале, но на тот матч точно повлияло отсутствие Солдатенкова, Фернандо и Олейникова. Рассказов получил травму. Это и наша вина — мы поставили игроков с травмами. Зиньковский вчера чуть-чуть потренировался. У Бейла чуть проще было, но даже когда он разминался перед игрой, параллельно разминался Печенин на случай замены. Сергеев — из сборной его отпустили из-за травмы в матче против "Акрона". Когда 6-7 человек пропускает, другие футболисты в том числе должны были подхватить игру. Махачкала до сих пор сидит занозой. И сейчас я не знаю, как эти два матча разорвать внутри. Немножко пооправдывался, но все, кто выходит на поле, должны уметь играть с травмами и без травм, готовыми и неготовыми. В этом плане мы не сработали. А сегодня всё сложилось, все восстановились, набрали ход, эмоциональный заряд. Кроме того, что вы перечислили — вы же не знаете, сколько внутри мы друг другу потрепали нервов. Всего было много. Это не может быть постоянно. Но разово на этом отрезке мы всё правильно сделали", — подытожил Осинькин.

Напомним, 28 марта в Самаре в двадцать втором туре чемпионата России "Крылья Советов" на домашнем поле победили московский "Локомотив" — 5:1.