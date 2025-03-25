Бывший гендиректор "Крыльев" рассказал, почему клуб не подписал Дзюбу

Вадим Андреев, бывший генеральный директор "Крыльев Советов", в чате "Топи за Крылья!" ответил, почему клуб не взял Артема Дзюбу и Георгия Джикию в начале текущего чемпионата.

"Была возможность подписать Артема, но тренерский штаб и Корниленко на тот момент посчитали что он не поможет. По разного рода причинам, Артем возрастной игрок, достаточно специфический в раздевалке - а внутреннюю атмосферу в команде которую выстраивал тренерский штаб годами сломать очень легко. Но это не говорит, что Артем плохой футболист, просто не подходил под ту игру которую ставит Игорь Витальевич. То что Дзюба набрал хорошую форму и показывает достойный результат в "Акроне" и побил все возможные рекорды - это очень круто. Мы общались с Джикией, когда искали усиление в центр обороны. Он на тот момент был не готов переезжать в Самару", — отметил латвийский специалист.