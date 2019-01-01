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Пожары Происшествия

В Чапаевске горел магазин, огнем повреждены шесть квартир, трое человек пострадали

ЧАПАЕВСК. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 31 декабря, в 21:43 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Пионерской в Чапаевске, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия горел продуктовый магазин на площади 20 кв. м. В результате пожара огнем повреждены шесть квартир на площади 250 кв. м.

В борьбе с огнем участвовал 61 человек, использовалось 17 единиц техники. Пожар удалось локализовать в 4:45.

По предварительным данным оперативных структур, в результате пожара пострадали три человека. Предположительно, отравление продуктами горения получили два человека. Они госпитализированы. И еще одной женщине назначено амбулаторное лечение. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

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