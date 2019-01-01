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Пожары Происшествия

За новогоднюю ночь в Красноярском районе сгорело два автомобиля

САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 31 декабря, в 23:38 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в Красноярском районе в с. Белозерки на ул. Дзержинского.

Там горел автомобиль. На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе трех человек личного состава и одной единицы техники. Пожар ликвидирован в 23:56. 

Во вторник, 1 января, в 5:10 в Новосемейкино на ул. Советской также горело транспортное средство. На тушение пожара выезжали четверо спасателей на одной спецмашине. Возгорание ликвидировано в 5:24. 

Причины пожаров и ущерб от них устанавливаются.

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