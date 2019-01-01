За новогоднюю ночь в Красноярском районе сгорело два автомобиля

В понедельник, 31 декабря, в 23:38 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в Красноярском районе в с. Белозерки на ул. Дзержинского.

Там горел автомобиль. На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе трех человек личного состава и одной единицы техники. Пожар ликвидирован в 23:56.

Во вторник, 1 января, в 5:10 в Новосемейкино на ул. Советской также горело транспортное средство. На тушение пожара выезжали четверо спасателей на одной спецмашине. Возгорание ликвидировано в 5:24.

Причины пожаров и ущерб от них устанавливаются.