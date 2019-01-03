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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина неудачно стартовала на турнире в Брисбене

КАНБЕРРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Тольятти Дарья Касаткина, покидает турнир Brisbane International в Австралии, сообщает championat.com.

В одиночном разряде соревнований посеянная под седьмым номером Касаткина в первом круге в трех партиях уступила хозяйке кортов Кимберли Биррелл, получившей "уайлд-кард" от организаторов, со счетом 7:5, 4:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 3 час 6 минут.

Касаткина восемь раз подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала пять из 12 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы два эйса, семь двойных ошибок и пять брейков.

В паре с представительницей Эстонии Анетт Контавейт Дарья не смогла пройти дальше 1/8. На старте соревнований они в двух партиях проиграли американке Николь Меликар и чешке Квете Пешке, посеянным под третьим номером, со счетом 4:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Касаткина и Контавейт один раз подали навылет, совершили пять двойных ошибок и реализовали один из пяти брейк-пойнтов. На счету их соперниц пять эйсов, две двойные ошибки и три брейка.

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