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Анастасия Павлюченкова завершила выступление на турнире в Шэньчжэне

ПЕКИН. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова покидает турнир Shenzhen Open, сообщает championat.com.

В одиночном разряде соревнований выступление Павлюченковой завершилось на этапе второго круга поражением от соотечественницы Вероники Кудерметовой со счетом 2:6, 6:1, 2:6.

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Кудерметова выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. Павлюченкова два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала четыре брейка. Соперницы встречались друг с другом впервые.

В парном разряде турнира Анастасия Павлюченкова и Наталья Вихлянцева, без борьбы вышедшие в четвертьфина, снялись с соревнований. За выход в полуфинал они должны были сыграть с представительницей Швейцарии Тимей Бачински и россиянкой Верой Звонаревой.

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