При ночном пожаре в частном доме в Отрадном погибли люди

В пятницу, 4 января, в 02:34 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Озерная в г. Отрадный, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 80 кв. м. В борьбе с огнем принимали участие 12 человек, использовалось три спецмашины. Пожар удалось ликвидировать в 05:15.

Тем временем, по предварительным данным оперативных структур, при разборе сгоревших конструкций были обнаружены тела двух человек. Не исключается, что во время пожара в доме было больше людей. Пострадал ли кто-то еще, пока неизвестно.

Причины гибели людей и обстоятельства случившегося устанавливается.