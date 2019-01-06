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Пожары Происшествия

В Самаре на ул. Красных Коммунаров ночью загорелся мусорный контейнер

САМАРА. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 6 января, в 01:50 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Красных Коммунаров в Советском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел мусор в пластиковом контейнере на площади 2 кв. м. Пять пожарных с помощью одной спецмашины ликвидировали возгорание в 02:00. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, что это не первый подобный пожар в Самаре за минувшие дни. Так, 3 января в 13:33 в Железнодорожном районе на ул. Дерябинская загорелись три пластиковых контейнера. Площадь пожара составила 5 кв. м. Возгорание было ликвидировано в 13:47. Причины пожара в этом случае тоже устанавливаются.

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