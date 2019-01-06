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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Сызрани утром на улице было обнаружено тело женщины

САМАРА. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани утром  в субботу, 5 января, был обнаружен труп женщины. На место происшествия выезжали представители чрезвычайных служб города, сообщает КТВ-Луч.

Страшную находку обнаружили на ул. Урицкого в районе дома №10. По свидетельству очевидцев, тело было найдено без признаков жизни. На место происшествия были вызваны чрезвычайные службы.

На данный момент известно, что женщине примерно 42-47 лет. По одной из версий, она жила недалеко и шла на работу. Причина смерти женщины пока не известна, но криминальная версия маловероятна.

Официальных комментариев полиции по этому поводу пока нет.

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