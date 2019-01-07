На площади Куйбышева прошли Рождественские гулянья

В понедельник, 7 января, на площади им. Куйбышева по благословению Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия прошли Рождественские гулянья.

Горожане поучаствовали в веселых русско-народных играх, танцах и хороводах. Звучали народные песни в исполнении творческих коллективов: "Самарская слобода", "Волжские станичники". Для детей организовали мастер-класс по изготовлению Вифлеемской звезды и фигурок рождественских персонажей. Смарцы целыми семьями участвовали в потешных боях за снежную крепость.

Впервые участники Рождественских гуляний в народных костюмах и с гармошкой прошлись по площади Куйбышева — по старинной традиции возвестили всем о наступлении светлого праздника Рождества Христова.

"В этом году мы приготовили для всех участников праздника классическую программу. Концерт, традиционные и всем полюбившиеся русские народные игры и гулянья. Впервые мы прошлись с большой Колядкой по пл. Куйбышева. Возвели о том, что Христос родился, что праздник уже наступил! Так традиционно всегда поступали на Руси: люди ходили по городам и деревням, колядовали, пели, радовались. Рождество — это добрый, светлый праздник, который вселяет надежду", — говорит Денис Неверов, заместитель директора некоммерческого фонда "Детский Епархиальный образовательный центр".

Елена Сонникова, преподаватель детской школы искусств № 3 рассказывает: "Для меня Рождество, в первую очередь, семейный праздник. Мы сегодня обязательно встретимся с родными за большим столом, но традиционные народные гулянья — это очень весело, это объединяет. Обязательно на горке сходим покататься. В нашей этнографической — фольклорной студии мы с детьми не только поем, также шьем и вышиваем народные костюмы для себя. Это лучший способ прикоснуться к истории своего народа".

Театрализованные игры для детей и взрослых в честь Рождества организовали в четырех парках Самары.