Хоккеисты ЦСК ВВС в овертайме одолели "Торос"

В понедельник, 7 января, хоккеисты ЦВК ВВС обыграли "Торос" из Нефтекамска — 5:4.

К концу третьего периода счет был 4:4. И уже в овертайме самарцы вырвали победу.

9 января хоккеисты ЦСК ВВС встретятся с "Молотом-Прикамье" (Пермь).