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Хоккей Спорт

Хоккеисты ЦСК ВВС в овертайме одолели "Торос"

САМАРА. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 7 января, хоккеисты ЦВК ВВС обыграли "Торос" из Нефтекамска — 5:4.

К концу третьего периода счет был 4:4. И уже в овертайме самарцы вырвали победу.

9 января хоккеисты ЦСК ВВС встретятся с "Молотом-Прикамье" (Пермь).

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