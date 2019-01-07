Хоккеисты ЦСК ВВС в овертайме одолели "Торос"

В понедельник, 7 января, хоккеисты ЦВК ВВС обыграли "Торос" из Нефтекамска — 5:4.
К концу третьего периода счет был 4:4. И уже в овертайме самарцы вырвали победу.
9 января хоккеисты ЦСК ВВС встретятся с "Молотом-Прикамье" (Пермь).
В понедельник, 7 января, хоккеисты ЦВК ВВС обыграли "Торос" из Нефтекамска — 5:4.
К концу третьего периода счет был 4:4. И уже в овертайме самарцы вырвали победу.
9 января хоккеисты ЦСК ВВС встретятся с "Молотом-Прикамье" (Пермь).
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
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