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Олимпийские Спорт

Касаткина и Павлюченкова вошли в сборную России на "Кубок Федерации"

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В состав женской сборной России для участия в играх первого раунда командного чемпионата мира по теннису "Кубок Федерации" вошли Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, сообщает championat.com.

7 января ФТР направила в ITF официальную заявку. В команду включены 10-я ракетка мира Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова (42-е место в рейтинге WTA), Анастасия Потапова (90), Маргарита Гаспарян (91) и Наталья Вихлянцева (135). Капитан сборной — Игорь Андреев.

Начинает сезон российская команда в группе I (зона Европа/Африка). Турнир будет проходить 6–9 февраля в польском городе Зелена Гура.

Сборные разделят на две дополнительные подгруппы. Жеребьевка состава подгрупп пройдет 14 января. В каждой подгруппе соперники сыграют между собой по круговой системе. Победители встретятся в стыковом матче, где определится участник плей-офф второй Мировой группы Кубка Федерации.

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