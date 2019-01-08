В парке "Россия — Моя история" прошла "Главная Историческая Елка"

В понедельник, 7 января, в мультимедийном парке "Россия — Моя история" состоялся семейный праздник "Главная Историческая Елка", собравший более 150 участников.

Среди гостей были и воспитанники детских домов, интернатов, социального центра "Ровесник". Ребят пригласил в Исторический парк губернатор Дмитрий Азаров, посетивший центр в Сочельник.

Сначала с праздником ребят поздравили воспитанники Воскресной школы при храме Вознесения, а потом эстафету приняли артисты Самарского Художественного театра. Емеля и Царевна-Несмеяна вместе с гномами и медвежатами, елочками, снежинками и серьезными малышами в галстуках-бабочках исправляли проделки Бабы Яги.

В Историческом парке есть традиция — посетители украшают Главную Историческую елку самодельными игрушками. Директор мультимедийного парка "Россия — Моя история" Мария Серкова поздравила победителей конкурса игрушек-поделок для Главной Исторической елки.

За активность Исторический парк "Россия — Моя история" также отметил воспитанников детского сада с. Чубовка. Ребята прислали свои поделки. Теперь их ждут в гости, чтобы познакомиться с каждым и рассказать об истории России.

Уже в ближайшую пятницу парк отметит старый Новый Год выставкой "Поделись впечатлениями" от Артгорода, а 13 января день рождения Самарской губернии.