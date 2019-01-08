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Олимпийские Спорт

Волейболисты "Новы" победили новосибирский "Локомотив" — 3:2

САМАРА. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 8 января, волейболисты новокуйбышевской "Новы" обыграли новосибирский "Локомотив" — 3:2.

Фото: nova-klub.ru

Матч 13 тура регулярного российского чемпионата прошел в МТЛ Арена в Самаре.

12 января "Нова" встретится в Самаре с "Белогорьем".

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